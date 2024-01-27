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16:03, 27 января 2024Мир

В России отреагировали на новую стратегию гарантий безопасности для Киева от США

Депутат Чепа: контрнаступление ВСУ провалилось, поэтому планы США меняются
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США разрабатывают новую стратегию гарантий безопасности для Украины из-за неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на планы Вашингтона представить гарантии безопасности для Киева сроком на 10 лет.

При этом Чепа отметил, что на данный момент неясно, что именно США обещают Украине.

«Чтобы что-то обсуждать, нужно понимать, что это за гарантии и о чем идет речь. Контрнаступление провалилось, и планы американцев меняются. Они понимают, что им надо, с одной стороны, что-то делать с Украиной. С другой стороны, им надо сохранить свое лицо и найти выгоду для себя из складывающейся негативной ситуации. Поэтому они и вырабатывают какие-то новые стратегии», — добавил парламентарий.

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Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует весной представить гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Отмечается, что новая стратегия будет кардинально отличаться от планов на прошлый год, когда западные страны рассчитывали на успешное контрнаступление.

Старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут в июле 2023 года анонсировала объявление странами «Большой семерки» (G7) гарантий безопасности для Украины. 12 января Великобритания первой подписала с Киевом соответствующее соглашение.

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