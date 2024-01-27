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17:26, 27 января 2024Интернет и СМИ

Генералы ВСУ начали беспокоиться о превосходстве России в производстве оружия

Telegraph: украинские генералы опасаются темпов производства вооружений в России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали беспокоиться о темпах производства вооружений в России, которые опережают западные страны. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как сообщает издание, успехи Запада с трудом могут сравниться с показателями российского военно-промышленного комплекса. По словам экспертов, сложившаяся ситуация со временем может дать РФ существенное превосходство перед Украиной. «Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин и как опасаются украинские генералы, может переломить ход военных действий», — говорится в материале.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила производство танков в семь раз, а некоторых боеприпасов — в 60.

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      Олеся Мицкевич
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