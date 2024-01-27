Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:34, 27 января 2024Наука и техника

Генконструктор отказался раскрыть максимальную дальность полета «Циркона»

Генконструктор Леонов отказался назвать максимальную дальность полета «Циркона»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава и генеральный конструктор «НПО машиностроения» (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов отказался отвечать на вопрос журналистов о расстоянии полета гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя слухи, будто предельная дальность «Циркона» составляет 900 километров, он в шутку ответил фразой «Бог его знает».

В феврале 2022 года командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль заявил, что дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров. «Если взять 1000 километров и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полета 580-620 секунд», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся Техасу

      На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

      В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена

      Генконструктор отказался раскрыть максимальную дальность полета «Циркона»

      В России задумались о создании межрегионального автокластера

      Азербайджан возобновит в России работу представительства Госагентства по туризму

      Назван последний ужин казненного чистым азотом американца

      Украину предупредили о приближающемся переломном моменте

      Посол раскрыл реакцию США на гибель Ил-76 с украинскими пленными

      Экс-депутат Рады рассказала о ненависти внуков к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше