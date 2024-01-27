Генконструктор отказался раскрыть максимальную дальность полета «Циркона»

Генконструктор Леонов отказался назвать максимальную дальность полета «Циркона»

Глава и генеральный конструктор «НПО машиностроения» (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов отказался отвечать на вопрос журналистов о расстоянии полета гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя слухи, будто предельная дальность «Циркона» составляет 900 километров, он в шутку ответил фразой «Бог его знает».

В феврале 2022 года командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль заявил, что дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров. «Если взять 1000 километров и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полета 580-620 секунд», — добавил он.