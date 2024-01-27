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21:55, 27 января 2024Бывший СССР

Литва призвала общество к дискуссии о будущем русских школ

Минобразования Литвы призвало общество к дискуссии о будущем русских школ

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Министерство образования, науки и спорта Литвы призвало общество к проведению дискуссии о будущем русских школ, которые планируется закрыть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BNS.

«Из министерства получена информация о том, что свои предложения по русским школам оно представит в начале февраля с целью проведения по этому вопросу общественной дискуссии», — сообщили в ведомстве.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас призвал отказаться от преподавания на русском языке в школах, как это уже сделали в Эстонии и Латвии. Он ожидает, что языковая ситуация изменится, когда большинство преподавателей русского языка выйдут на пенсию.

16 января об отказе от финансирования образования на русском языке заявили в Эстонии. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, в стране надо бороться с русификацией детей, а все эстонцы обязаны владеть государственным языком.

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      Марина Совина
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