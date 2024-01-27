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04:58, 27 января 2024Мир

На Украине уличили Германию в притворстве

Политолог Карасев: ФРГ восстановит отношения с Россией при первой возможности

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия готова возобновить экономическое сотрудничество с Россией при первой возможности, считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Об этом он заявил на своем YouTube канале.

По его словам, немецкие власти ждут подходящего момента, чтобы избавиться от влияния Соединенных Штатов. «Немцы притворяются. [канцлер ФРГ Олаф] Шольц притворяется, [министр обороны Борис] Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники [экс-канцлера Герхарда] Шредера», — отметил Карасев.

Конфликт на Украине, как утверждает политолог, стал для Вашингтона способом добиться разрыва отношений Берлина и Москвы. Однако в результате этого пострадала Германия, которая лишилась доступа к энергетическим ресурсам и рынка для своего автотранспорта и бытовой техники, заключил он.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции наносят больше вреда Германии, чем России. Он подчеркнул необходимость вступить в переговоры с Москвой.

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      Марина Совина
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