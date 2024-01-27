На Украине заявили о политическом конце Зеленского

Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского из-за крушения Ил-76

Бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что история с крушением самолета Ил-76 может стать политическим концом для Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Политик считает, что оппоненты Зеленского на возможных выборах обязательно воспользуются этой темой. «Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным. Ложь заключается в том, что они прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял», — сказал Килинкаров.

По словам экс-депутата, Зеленский, помимо прочего, дал родственникам надежду на то, что военнопленные, находившиеся в самолете, еще живы. «Подлинность списка они подтвердили, а факт присутствия своих военнопленных на самолете — нет», — подчеркнул Килинкаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Главном управлении разведки Украины знали о готовящейся перевозке 65 военнослужащих, но все равно нанесли удар.

Российский самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 украинских военнопленных. Никто из них выжить не смог.