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19:06, 27 января 2024Мир

Нефтяной танкер в Аравийском море сумел потушить пожар после атаки хуситов

AP: на британском танкере Marlin Luanda потушили пожар после атаки хуситов
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Unsplash

Экипаж британского танкера Marlin Luanda сумел справиться с пожаром, который начался после ракетного обстрела йеменских хуситов. Об инциденте с кораблем в Аравийском море сообщает Associated Press.

На борьбу с огнем у судна, пытавшегося пересечь Аденский залив под флагом Маршалловых островов, ушло несколько часов. В тушении пожара был задействован весь экипаж из 25 граждан Индии и двух граждан Шри-Ланки. В результате взрыва никто не пострадал, добавило агентство. По его данным, танкер перевозил легковоспламеняющуюся нафту российского производства.

Ранее о поражении нефтяного танкера сообщал представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа. Йеменские повстанцы выпустили несколько ракет по пересекающим залив судам, однако эсминец USS Carney сбил ракету, пытавшуюся его поразить. Еще одну установку поразили на территории Йемена, добавили в Центральном командовании ВС США.

Йеменские хуситы добиваются доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты. Такие условия для прекращения атак назвал лидер группировки «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси. Он добавил, что с ноября прошлого года шиитские ополченцы применили более 50 ракет и 200 беспилотников в регионе Красного моря.

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      Вячеслав Агапов
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