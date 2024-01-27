Отец пилота упавшего в Афганистане самолета поделился подробностями инцидента

Отец пилота Грачева: находившийся на Falcon 10 Евсюков после крушения был жив

Юрий Грачев, отец пилота Аркадия, выжившего после падения самолета Falcon-10 в Афганистане, поделился подробностями крушения воздушного судна. Об этом сообщают «Известия».

По словам мужчины, в результате случившегося у его сына оказался сломан шейный позвонок, его пришлось госпитализировать. Грачев-старший также рассказал, что находившийся на борту предприниматель Анатолий Евсюков какое-то время после крушения был жив. «Его пытались вытащить из-под обломков, но не смогли», — отметил он. Отец пилота также заявил, что предложил сыну Евсюкова Виталию помощь.

21 января самолет Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. Сообщалось, что это был медицинский рейс из тайского города Паттайя до Москвы. Спастись удалось четырем членам экипажа. Два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. В Следственном комитете России приоритетной версией случившегося считают отказ обоих двигателей самолета.