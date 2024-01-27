Пленный боец ВСУ рассказал о надеждах на спасение армией России

Пленный боец ВСУ: в Авдеевке украинские солдаты надеялись на спасение армией РФ

Военнопленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Гриненко рассказал, что на позициях в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) украинские бойцы надеялись на спасение Российской армией. Его слова передает ТАСС.

По словам Гриненко, он и его сослуживцы находились на позиции, когда их взяли в плен. «До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет», — отметил он.

Также штурмовик ВСУ рассказал, что на поле боя он и его сослуживцы были оставлены без огневой поддержки, провизии и воды.

Ранее бойцы ВСУ, попавшие в плен в январе на запорожском направлении, назвали атаку Украины на самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76 трагедией и подлостью.