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12:20, 27 января 2024Бывший СССР

Родственникам украинских военнопленных не сообщили об их нахождении в Ил-76

КШВОВ: родным украинских пленных не сообщили об их нахождении на борту Ил-76
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) Украины не подтвердил, что на борту сбитого самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, во время встречи с родственниками бойцов. Об этом 26 января написал КШВОВ в Telegram.

Тем не менее КШВОВ сообщил, что обмен пленными действительно был запланирован на 24 января.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Главном управлении разведки Украины знали о готовящейся перевозке 65 военнослужащих, но все равно нанесли удар.

Российский самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 украинских военнопленных. Никто из них не смог выжить.

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      Олеся Мицкевич
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