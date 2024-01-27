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18:55, 27 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности злоупотребления популярными таблетками

Врач Закиев: необоснованный прием аспирина может привести к инсульту

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Необоснованный прием аспирина может привести к проблемам со здоровьем, вплоть до инсульта. Об опасности злоупотребления популярными таблетками предупредил россиян кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, перед применением важно учитывать противопоказания. Например, аспирин нельзя тем, у кого есть язвенные поражения и кровотечения. «Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость», — добавил Закиев.

При этом кардиолог отметил, что показаниями к приему аспирина могут быть инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ишемическая болезнь сердца, выраженный атеросклероз и ряд других заболеваний. Однако назначить эти таблетки может только врач, взвесив все риски и объяснив их пациенту.

«Если аспирин назначается со словами "пусть будет", "на всякий случай", "просто попейте" — это может быть признаком плохого врача, который сам себе не отдает отчет в том, зачем он назначает препарат. Впрочем, это относится и к любому лекарству, не только к аспирину», — заключил Закиев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности обезболивающих препаратов — они могут вызвать болезни сердца.

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      Нина Ташевская
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