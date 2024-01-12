Врач предупредил об опасности популярной группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием обезболивающих может вызывать проблемы с сердцем. Об опасности употребления этой популярной группы лекарств он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что некоторые нестероидные противовоспалительные препараты были отозваны с рынка, так как их прием приводит к повышению риска развития болезней сердца. «Напроксен меньше всех вызывает проблемы с сердцем, а диклофенак — больше, если сравнивать по силе побочных явлений», — отметил доктор.

Доктор подчеркнул, что перечисленные препараты особенно противопоказаны пожилым людям. «Прямо противопоказаны также людям с сердечной недостаточностью, может привести к задержке натрия, отеку легкого», — добавил врач.

Ранее Мясников предупреждал, что частый прием обезболивающих приводит также к проблемам с почками. «Нестероидными противовоспалительными препаратами вы бьете прямо по почкам каждый раз», — сказал медик.

Кроме того, Мясников заявлял, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. По его словам, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов.