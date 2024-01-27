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18:25, 27 января 2024Силовые структуры

Стала известна возможная соседка Блиновской по камере СИЗО

Сокамерницей Елены Блиновской в СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми

Соседкой арестованной блогерши Елены Блиновской по камере СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми женщина. Об этом стало известно KP.RU.

Сейчас предпринимательница временно находится в 20-местной карантинной камере СИЗО №6 «Печатники». Там же размещены женщины, большинство из которых тоже впервые обвиняют в экономических преступлениях. По закону в обычной камере Блиновская тоже будет должна сидеть с теми, кто судим впервые.

Источник издания в правоохранительных органах допускает, что новой сокамерницей Блиновской может стать одна из фигуранток другого громкого дела. В том же СИЗО сейчас находятся многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока — их обвиняют в торговле детьми.

«Их держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них. Например, та же Патока в какой-то момент оказалась на соседних шконках с женщиной, про которую тоже много писали в СМИ», — рассказал собеседник KP.RU.

Блиновская оказалась в СИЗО из-за того, что нарушила условия домашнего ареста. Доказательством стала новогодняя вечеринка, на которой блогерша пообщалась со свидетельницей по своему делу.

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      Нина Ташевская
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