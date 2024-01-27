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10:40, 27 января 2024Мир

Стало известно об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра

DH: в офисе бельгийского министра Дезир нашли 50 упаковок с кокаином
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Johanna Geron / Reuters

В Бельгии сотрудники полиции обнаружили не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир. Об этом со ссылкой на источники пишет бельгийское издание DH.

Как сообщает DH, до этого по обвинению в продаже наркотиков полицейские арестовали сотрудника аппарата министра Вана Хаелена, у которого были изъяты не менее десяти тысяч евро наличными. Отмечается также, что он является сыном депутата парламента Брюсселя Фадилы Лаанан.

Пресс-секретарь Дезир Жан-Франсуа Махье заявил, что Хаелен был арестован в рамках дела о незаконном обороте наркотических веществ, после чего, на следующий день, он был уволен за злоупотребление доверием. Тогда же в его кабинете прошел обыск, во время которого правоохранители нашли несколько десятков пакетов «с белым порошком». Махье добавил, что в настоящий момент аппарат министра сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Ирландии полицейские задержали трех граждан Украины по подозрению в контрабанде наркотиков после конфискации рекордной партии кокаина весом 2,2 тонны.

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      Алевтина Запольская
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