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10:12, 27 января 2024Интернет и СМИ

ЦБ похвалил новый тренд в TikTok об экономии и планировании бюджета

ЦБ: хвастаться доходами и расходами в соцсетях полезно для достижения цели

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рассказывать в социальных сетях о способах экономить и планировать бюджет может быть полезно для достижения финансовых целей, считает начальник отдела финансовой грамотности Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Милова. Новый тренд в TikTok она похвалила в беседе с «Газетой.Ru».

Отмечается, в США пользователи социальных сетей стали массово записывать короткие ролики, где рассказывают о стратегиях приумножения доходов, экономии и планирования трат. По мнению Миловой, эта тенденция может быть полезной, так как подобные ролики на конкретных примерах показывают, что такое финансовая грамотность и как она работает в реальной жизни.

Кроме того, хвастаться доходами и расходами в соцсетях полезно и для самих блогеров, уверена Милова. Она объяснила: когда, человек рассказывает другим о способах накопления и планирования расходов, у него появляется стимул придерживаться выбранной стратегии и достичь цели. «Кого-то данное друзьям или подписчикам слово заняться бюджетированием заставит выполнить обещание», — резюмировала Милова.

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