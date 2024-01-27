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01:53, 27 января 2024Бывший СССР

В Киеве признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Фото: Reuters

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января планировался обмен, в ходе которого Киеву должны были передать 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна».

В Киеве признали, что военных, фигурировавших в списке пассажиров сбитого Ил-76, действительно готовились принять на родине.

Ранее украинская сторона утверждала, что часть пленных из списков уже были обменяны. Однако, отмечает издание, за прошедшее время с момента крушения самолета эти военные так и не были предъявлены общественности.

26 января президент России Владимир Путин допустил, что ВСУ могли по ошибке запустить ракету и сбить военно-транспортный самолет Ил-76. Путин отметил, что неизвестно, специально ли или случайно, «по недомыслию» был нанесен удар по самолету. При этом «очевидно, что это они сделали», подчеркнул президент. Глава государства добавил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины было осведомлено о том, что военнопленных везут к месту предстоящего обмена.

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      Марина Совина
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