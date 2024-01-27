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13:14, 27 января 2024Наука и техника

В «мумиях инопланетян» из Перу обнаружили клей и кости животных

АР: ученые обнаружили в «мумиях инопланетян» из Перу клей и кости животных

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Ученые обнаружили в «мумиях инопланетян» из Перу клей, бумагу, металл и кости животных. Об этом курьезе сообщило агентство Associated Press (AP).

В сентябре 2023 года журналист Хайме Мауссан представил останки «инопланетян», в которых судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу обнаружила кости животных и человека, а также материалы, с помощью которых это все было собрано и склеено.

Ученые назвали мумии куклами, собранными из подручных материалов.

Мауссан заявлял, что ДНК мумий якобы инопланетян лишь на 30 процентов отличается от человеческой. Кстати, во время выступления журналиста в ноябре 2023 года поддержала группа врачей из Перу.

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Ранее о подлинности мумий высказался специалист НАСА. Астрофизик Дэвид Сперджел заявил, что изучать подобные объекты должна большая команда ученых.

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      Алиса Дмитриева
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