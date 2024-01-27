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14:20, 27 января 2024Россия

В Петербурге выстроилась очередь за 125 «блокадными» граммами хлеба

На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за «блокадным» хлебом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга выстроилась очередь за хлебом, который раздают по 125 граммов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала одна из раздатчиц хлеба, выпечка, изготовленная по современным рецептам, раздается порциями по 125 грамм для наглядной демонстрации, каково приходилось жителям Ленинграда.

Отмечается, что на площади жители и гости Петербурга также фотографируются рядом с техникой военных лет и рассматривают макеты оружия. Здесь же находится площадка «Почты России», подготовившая к юбилейной дате ретрооткрытки, которые можно отправлять по всей стране и ближнему зарубежью или просто сохранить на память.

Ранее сообщалось, что в годовщину снятия блокады Ленинграда пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» смогут посмотреть посвященный ей сериал «Осталась одна Таня» — художественную интерпретацию дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой.

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      Алевтина Запольская
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