В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины. Москва называла их опасными

США готовятся представить гарантии безопасности Украине весной на 10 лет

Администрация президента США Джо Байдена планирует весной представить гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет. Как стало известно изданию The Washington Post, для этого необходимо одобрение Конгресса на поддержку Киева. Отмечается, что новая стратегия будет кардинально отличаться от планов на прошлый год, когда западные страны рассчитывали на успешное контрнаступление.

Гарантии безопасности для Украины составят с учетом четырех этапов

Американские чиновники, вовлеченные в планирование документа, рассказали, что в документ включены четыре этапа: «борьба», «строительство», «восстановление» и «реформирование». По информации издания, этап «строительство» подразумевает обещания для будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе.

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Кроме того, запрошенные средства пойдут на развитие промышленности Украины для производства оружия. План также включает в себя дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных «пузырей» вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы.

Вашингтон рассчитывает, что соглашение о долгосрочной поддержке обеспечит помощь Киеву в случае победы на президентских выборах осенью этого года бывшего лидера США Дональда Трампа, рассказал один из собеседников издания. План будет представлен при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен в Конгрессе.

Кремль называл гарантии безопасности G7 для Украины ошибочными и опасными

Старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут в июле 2023 года анонсировала объявление странами «Большой семерки» (G7) гарантий безопасности для Украины. 12 января Великобритания первой из стран — участниц декларации с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украине подписала с Киевом соответствующее соглашение.

В России назвали гарантии безопасности ошибочными и опасными.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.