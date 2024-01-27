В США рассказали о надежде украинцев на завершение конфликта

Полковник Макгрегор: украинцы хотят, чтобы США поскорее закончили конфликт с РФ

Украинцы хотят, чтобы конфликт с Россией закончился как можно скорее. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, они считают, что США должны проявить человечность и сдержанность, положив конец происходящему на Украине. Полковник отметил, что украинские войска полностью истощены и держатся только благодаря финансированию западных стран. Однако значительная часть выделяемых Вашингтоном денег даже не доходит до них, поскольку их присваивают себе чиновники, добавил он.

Затягивание конфликта, по мнению Макгрегора, приведет к тому, что все больше украинцев будут покидать страну.

Ранее репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг указала на усталость украинских солдат от ведения боевых действий. По ее словам, военнослужащие начинают сильнее жаловаться и критиковать власти страны.