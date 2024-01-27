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20:29, 27 января 2024Интернет и СМИ

В США заявили о преимуществе России над Украиной в нескольких ключевых областях

BI: В США заявили о преимуществе России над Украиной в ключевых областях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США заявили, что Россия имеет преимущество над Украиной в нескольких ключевых областях. Об этом пишет Business Insider (BI).

Автор статьи отметил, что Россия владеет инициативой, при этом ее преимущества над Украиной только увеличиваются. По мнению экспертов, Москва сильнее Киева в нескольких стратегических областях. В пример издание привело тот факт, что ВСУ испытывают трудности (нехватку боеприпасов и бойцов), а Российская армия набирает обороты.

Также в статье высказали опасения насчет очередного этапа американской помощи Киеву, которую задерживает Конгресс. И это может привести к катастрофическим для Украины последствиям.

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Ранее в США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Дональда Трампа. По мнению аналитиков, победа Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и в Аризоне увеличивает его шансы на избрание и укрепляет влияние на повестку Республиканской партии. Поэтому республиканцы отказываются от принятия законопроекта о выделении помощи Украине, требуя решения миграционного вопроса.

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      Алиса Дмитриева
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