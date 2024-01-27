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09:42, 27 января 2024Россия

Володин предупредил о новой мировой войне из-за действий НАТО

Володин: фашистская идеология НАТО может привести к мировой войне

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для НАТО фашистская идеология становится нормой и может привести к новой мировой войне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что 80 лет назад Ленинград был освобожден от фашистской блокады, однако теперь «нацизм вновь поднимает голову». По его словам, иностранные лидеры спонсируют политику геноцида и терроризма, которую ведут власти Украины.

«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Ранее в январе председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и находится на той стадии, когда он «не сильно разрастается». При этом он отметил готовность альянса продолжать поддержку Киева. Также Бауэр призвал блок быть готовым к неожиданным кризисам и трансформации.

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