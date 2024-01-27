Врач назвала простой способ продлить молодость

Эндокринолог Павлова: три чашки чая в день способны продлить молодость

Для того чтобы замедлить старение, необходимо выпивать три чашки чая в день, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. Простой способ продлить молодость доктор медицинских наук назвала в своем Telegram-канале.

По словам врача, то, что регулярное употребление чая способно замедлить старение, выяснили китайские ученые. В их эксперименте принимали участие 14 тысяч жителей Китая и Великобритании. В ходе исследований у респондентов интересовались тем, какой именно чай они любят и как много его пьют.

«Затем за участниками эксперимента наблюдали два года, фиксируя их физиологические показатели, в том числе биологический возраст», — прокомментировала доктор Палова.

В результате ученые пришли к выводу, что употребление трех чашек чая в день с шестью-семью граммами заварки способны омолодить организм, продолжила эндокринолог.

По мнению авторов исследования, продлить молодость позволяют содержащиеся в чае активные соединения и вещества, заключила Павлова.

Ранее Зухра Павлова развеяла миф о пользе употребления кефира перед сном. Кефир и другие кисломолочные продукты много лет ошибочно считались идеальным вариантом перекуса перед сном, однако на самом деле при регулярном употреблении они могут быть вредны, так как провоцируют развитие преддиабета, заявила эндокринолог.