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00:10, 27 января 2024Наука и техника

Уничтожен крупнейший архив климатических данных

Nature Geoscience: таяние ледников уничтожило естественный климатический архив

Фото: 4000er / Wikimedia

Ученые Института Пауля Шеррера в Швейцарии обнаружили, что таяние ледников из-за глобального потепления уничтожило крупнейший естественный архив климатических данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Климатологи проанализировали ледяные керны, пробуренные в 2018 и 2020 годах на леднике Корбасьер в горном массиве Гран-Комбен в Пеннинских Альпах Швейцарии. Оказалось, что достоверную информацию о климатическом прошлом больше невозможно получить, поскольку таяние ледника происходит быстрее, чем предполагалось ранее.

Климатические данные можно считывать, например, по концентрации в определенных ледяных слоях таких веществ, как аммоний, нитраты и сульфаты, которые откладываются на леднике в результате снегопадов. Ледяной керн, полученный в 2018 году и содержащий отложения, датированные 2011 годом, демонстрировал колебания концентрации этих веществ в зависимости от сезона. Однако в керне 2020 года лишь верхние слои демонстрируют эти колебания.

Предполагается, что таяние ледника было столь сильным, что большое количество талой воды унесло содержащиеся в нем микроэлементы в глубину. По словам авторов, не существует единственной причины для сильного таяния, и оно произошло, в том числе, из-за повышения средних температур в течение последних десятилетий.

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      Александр Еникеев
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