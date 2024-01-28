Джокович обратился к Медведеву после его поражения в финале Australian Open

Новак Джокович заявил, что Даниил Медведев провел потрясающий Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его поражения итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open-2024.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир», — написал Джокович. Он также поздравил с победой Синнера.

Встреча россиянина с итальянцем прошла 28 января. Победу в пяти сетах одержал Синнер, который выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

В полуфинале Australian Open Джокович проиграл Синнеру. Джокович был прошлогодним победителем турнира.