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19:14, 28 января 2024Спорт

Джокович обратился к Медведеву после его поражения в финале Australian Open

Новак Джокович заявил, что Даниил Медведев провел потрясающий Australian Open
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его поражения итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open-2024.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир», — написал Джокович. Он также поздравил с победой Синнера.

Встреча россиянина с итальянцем прошла 28 января. Победу в пяти сетах одержал Синнер, который выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

В полуфинале Australian Open Джокович проиграл Синнеру. Джокович был прошлогодним победителем турнира.

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      Алексей Гусев
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