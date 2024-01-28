Фитнес-эксперт раскрыл правило эффективной тренировки

Американский фитнес-тренер Джордан Смит раскрыл правило эффективной тренировки. Его слова приводит Daily Mail.

Эксперт заявил, что необходимо выполнять не более 3-8 упражнений, делая в каждом три-четыре подхода с 6-12 повторениями в них. Он подчеркнул, что новичкам лучше всего нанять персонального тренера и выполнять упражнения на все тело.

При этом для жиросжигания лучше работать с небольшим весом, однако делать побольше повторений, а именно 15-20. Выбирая классические силовые тренировки, нужно работать с большим весом, отдыхать между подходами, а также делать небольшое количество повторений — 4-12.

Ранее фитнес-эксперт Эрик Сунг рекомендовал новичкам за тренировку выполнять два-три упражнения в спокойном темпе. Он отметил, что лучше выбрать комплексы, прорабатывающие несколько групп мышц одновременно.