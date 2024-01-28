Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
3:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аталанта
2:0
Завершен
Удинезе
Италия - Серия А|22-й тур
Аугсбург
2:3
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|19-й тур
Лас-Пальмас
1:2
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|22-й тур
Ювентус
1:1
Завершен
Эмполи
Италия - Серия А|22-й тур
Байер
0:0
Завершен
Боруссия М
Германия - Бундеслига|19-й тур
Бостон Селтикс
96:115
Завершен
Лос-Анджелес Клипперс
НБА - регулярный чемпионат
07:31, 28 января 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвал оптимальное количество упражнений для тренировки

Эксперт Сунг рекомендовал новичкам за тренировку выполнять два-три упражнения

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Эрик Сунг назвал оптимальное количество упражнений для тренировки. Его слова приводит Men's Health.

Сунг рекомендовал новичкам за тренировку выполнять два-три упражнения в спокойном темпе. Он отметил, что лучше выбрать комплексы, прорабатывающие несколько групп мышц одновременно.

Тренер добавил, что при сильном утомлении необходимо снижать нагрузку до комфортной. «Все что угодно лучше, чем просто сидеть на диване», — резюмировал он.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей старше 50 лет. Эксперт заявил, что человеку среднего возраста необходимо от 200 до 250 минут упражнений средней интенсивности и 60 минут упражнений высокой интенсивности в неделю.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В российском городе рухнула стена аварийного жилого дома, под угрозой весь подъезд. Версии властей и жильцов расходятся

      В США назвали ситуацию с мигрантами в Техасе ловушкой для американцев

      Российские «Солнцепеки» трижды ударили по «опорникам» ВСУ под Купянском

      Фитнес-эксперт назвал оптимальное количество упражнений для тренировки

      В Польше осознали необходимость защититься от Украины

      На Украине нарекли Львов «городом диверсантов»

      Телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров

      Последствия удара по объекту на Украине показали на фото

      Россия экспортировала 76 миллиардов кубов газа в дружественные страны

      ЕС обвинили в переписывании истории после ошибки фон дер Ляйен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше