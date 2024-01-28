Фитнес-эксперт назвал оптимальное количество упражнений для тренировки

Эксперт Сунг рекомендовал новичкам за тренировку выполнять два-три упражнения

Фитнес-эксперт Эрик Сунг назвал оптимальное количество упражнений для тренировки. Его слова приводит Men's Health.

Сунг рекомендовал новичкам за тренировку выполнять два-три упражнения в спокойном темпе. Он отметил, что лучше выбрать комплексы, прорабатывающие несколько групп мышц одновременно.

Тренер добавил, что при сильном утомлении необходимо снижать нагрузку до комфортной. «Все что угодно лучше, чем просто сидеть на диване», — резюмировал он.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Робертс назвал идеальные тренировки для людей старше 50 лет. Эксперт заявил, что человеку среднего возраста необходимо от 200 до 250 минут упражнений средней интенсивности и 60 минут упражнений высокой интенсивности в неделю.