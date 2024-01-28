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18:32, 28 января 2024Мир

ХАМАС применил против Израиля его собственное оружие

NYT: ХАМАС применяет оружие Израиля в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

В ходе конфликта в секторе Газа ХАМАС применяет против Израиля его собственное оружие. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные разведки.

Как пишет источник, часть боеприпасов ХАМАС соорудили из неразорвавшихся снарядов израильской армии, которые она использовала против сектора Газа. Именно они стали основным источником взрывчатых веществ и позволили вооружить ХАМАС, несмотря на блокаду.

«Они вскрывают израильские бомбы и используют части для изготовления взрывчатки и ракет» — рассказал бывший замначальника отдела по обезвреживанию бомб израильской полиции и консультант Майкл Кардаш.

Кроме того, отряды группировки получают оружие, украденное с военных баз Израиля. Пронести его на территорию Газы получается благодаря подземным тоннелям для контрабанды.

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      Мария Борисова
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