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07:41, 28 января 2024Мир

В США назвали ситуацию с мигрантами в Техасе ловушкой для американцев

Журналистка Ларен: американцам не надо самим решать вопрос с мигрантами в Техасе

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Гражданам Соединенных Штатов не стоит самим пытаться решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей. Об этом заявила американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.

«Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы», — отметила она.

По ее словам, «это ловушка» для простых жителей США. Ларен считает, что американские власти «устроят шестое января», если люди начнут приезжать к границе. Она призвала граждан не делать этого.

Уже несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.

В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.

В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Сам политик заявил, что ситуация на границе обернется катастрофой.

При этом, по последней информации, пограничники США встали на сторону Техаса и выразили сожаление из-за того, что администрация нынешнего президента «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».

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      Марина Совина
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