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18:04, 28 января 2024Силовые структуры

Мужчина прыгнул с парашютом с подмосковной многоэтажки

МВД: в Балашихе мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

Кадр: Telegram-канал 112

В Балашихе мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 27 января на улице Дмитриева. О прыжке сообщила в полицию местная жительница. Теперь правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить личность мужчины и дать его действиям правовую оценку.

Ранее стало известно, что 104-летняя женщина из США собралась совершить прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Долгожительница впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей.

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      Екатерина Кашурникова
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