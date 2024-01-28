Мужчина прыгнул с парашютом с подмосковной многоэтажки

МВД: в Балашихе мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки

В Балашихе мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 27 января на улице Дмитриева. О прыжке сообщила в полицию местная жительница. Теперь правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить личность мужчины и дать его действиям правовую оценку.

Ранее стало известно, что 104-летняя женщина из США собралась совершить прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Долгожительница впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей.

