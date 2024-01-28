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21:40, 28 января 2024Бывший СССР

Названа цель российских ракетных ударов в Полтавской области

RusVesna: мощный пожар произошел на НПЗ Кременчуга после удара двух ракет ВС РФ

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» назвал цель российских ракетных ударов по украинским объектам в Полтавской области.

По предварительным данным, после прилета двух баллистических ракет в городе Кременчуге произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

«Удар двух ракет и мощнейший пожар в Кременчуге: похоже, пылает нефтеперерабатывающий завод», — говорится в сообщении военкоров.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что в Кременчугском районе произошел пожар на промышленном объекте после ракетного удара по украинскому городу, он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Возгорание началось после взрывов вечером в субботу, 27 января, его потушили к утру следующего дня. По словам чиновника, огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров.

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      Марина Совина
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