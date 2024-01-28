Израиль назвал единственный возможный исход разрешения конфликта в секторе Газа

Минобороны Израиля: конфликт в Газе закончится лишь нокаутом для ХАМАС

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал ликвидацию палестинского движения ХАМАС единственным возможным исходом разрешения конфликта в секторе Газа. По его словам, еврейское государство не приемлет другого результата, сообщает ТАСС.

«Эту войну нельзя закончить по сумме очков, она может завершиться только нокаутом [для ХАМАС]. Мы должны ликвидировать ХАМАС», — заявил министр.

Он подчеркнул, что любой террорист, находящийся в радиусе сотен километров от Израиля, должен осознавать, что уничтожение ХАМАС является единственным возможным вариантом развития событий. Галант добавил, что военные еврейского государства продолжат заниматься освобождением заложников, удерживаемых в анклаве.

Ранее стало известно, что в ходе конфликта в секторе Газа ХАМАС применяет против Израиля его собственное оружие. Отмечается, что часть боеприпасов ХАМАС соорудили из тысяч неразорвавшихся снарядов израильской армии, которые она использовала против сектора Газа. Именно они стали основным источником взрывчатых веществ и позволили вооружить ХАМАС, несмотря на блокаду.