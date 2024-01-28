Мужчина пытался пронести на проповедь Папы Римского нож

Пытавшегося пронести нож на проповедь Папы Римского мужчину задержали

Римская полиция задержала мужчину, который пытался пронести кухонный нож на проповедь Папы Римского. Он задержан, сообщили агентству РИА Новости в римском управлении полиции.

Холодное оружие у мужчины нашли на входе на площадь Святого Петра в Ватикане. При аресте итальянец оказал сопротивление. Один из полицейских при падении получил травму. Предварительно задержанный находился в адекватном состоянии и не страдал проблемами с психикой. Послушать воскресную проповедь Папы Римского перед Апостольским дворцом, по подсчетам ватиканской жандармерии, собрались 20 тысяч человек.

Перед началом рождественской мессы в 2009 году Папу Римского уронили на землю. По одной версии, психически больная паломница подбежала к понтифику, преодолев заграждение, и толкнула его. По другой — она прорвалась сквозь оцепление, чем спровоцировала давку.