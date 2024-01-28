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17:21, 28 января 2024Мир

Мужчина пытался пронести на проповедь Папы Римского нож

Пытавшегося пронести нож на проповедь Папы Римского мужчину задержали

Фото: VATICAN MEDIA / Globallookpress.com

Римская полиция задержала мужчину, который пытался пронести кухонный нож на проповедь Папы Римского. Он задержан, сообщили агентству РИА Новости в римском управлении полиции.

Холодное оружие у мужчины нашли на входе на площадь Святого Петра в Ватикане. При аресте итальянец оказал сопротивление. Один из полицейских при падении получил травму. Предварительно задержанный находился в адекватном состоянии и не страдал проблемами с психикой. Послушать воскресную проповедь Папы Римского перед Апостольским дворцом, по подсчетам ватиканской жандармерии, собрались 20 тысяч человек.

Перед началом рождественской мессы в 2009 году Папу Римского уронили на землю. По одной версии, психически больная паломница подбежала к понтифику, преодолев заграждение, и толкнула его. По другой — она прорвалась сквозь оцепление, чем спровоцировала давку.

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      Виктория Клабукова
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