Путин пошутил над Силуановым из-за вопроса о деньгах

Путин пошутил над Силуановым на совещании по развитию Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым в ходе совещания по развитию Санкт-Петербурга. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На закрытой части встречи Силуанов обратился к Путину с вопросом: «Можно про деньги?»

«Да, про деньги, пожалуйста. Сейчас все испортите, давайте. Антон Германович, пожалуйста», — пошутил Путин и рассмеялся.

В декабре 2023 года Путин рассказал о слезах Силуанова после слов «давай деньги». По словам президента, механизм в деле выделения средств на различные программы простой, но лежит через слезы главы Минфина. «Надо Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нет"», — пошутил Путин.