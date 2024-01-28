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02:06, 28 января 2024Спорт

Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл»
Робби Уильямс

Робби Уильямс. Фото: Carl Recine / Reuters

Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл». Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.

Музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.

«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента — это нечто особенное», — сказал артист.

«Порт Вейл» — английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

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      Марина Совина
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