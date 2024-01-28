Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл»

Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл». Об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.

Музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.

«Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента — это нечто особенное», — сказал артист.

«Порт Вейл» — английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.