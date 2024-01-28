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18:02, 28 января 2024Путешествия

Россиянка описала отель рядом с Домбаем фразой «номер как в советском лагере»

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Российская туристка побывала на горнолыжном курорте Домбай и пожаловалась на плохие условия проживания в отеле в соседнем городе Теберда, где она остановилась. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Как пояснила автор публикации по имени Ольга, хотя тур был в Домбай, ее поселили в Теберде, находящейся рядом, потому что на самом курорте в гостиницах не осталось мест. Россиянка отметила, что внутри отель оказался «пережитком прошлого».

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«Номер — как в советском детском лагере, кровати тех же времен. Забитая дверь на балкон, вся промерзшая от холода, то есть, если хотелось подышать воздухом, приходилось спускаться к выходу из гостиницы, предварительно одевшись в теплое», — такими фразами она описала жилье.

Однако расположение отеля туристке понравилось: из его окон открывался красивый вид на горы. Кроме того, кормили там вкусной, хоть и простой едой.

В самом Домбае россиянке не понравились «невыносимые» очереди на подъемник, в павильон проката и кафе. «Сервис явно стоит доработать: реальность не соответствует ожиданиям нигде (это касается всех отраслей) и портит настроение в поездке», — возмутилась Ольга, посоветовав туристам, для которых важен комфорт, рассмотреть для отдыха другие горнолыжные курорты.

Ранее другая российская туристка отдохнула на горнолыжном курорте Шерегеш за 100 тысяч рублей и призналась, что была разочарована поездкой. Она пожаловалась на плохое качество трасс, проблемы с транспортом, неоправданно дорогое жилье и холодный климат.

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      Марина Черняк
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