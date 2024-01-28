СКР возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

СКР возбудил дело из-за обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за обрушения части дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 292 («Халатность») УК РФ.

Вечером 27 января первый подъезд жилого дома в Ростове-на-Дону полностью разрушился. Момент обвала части аварийной пятиэтажки попал на видео. Пострадавших нет — 95 жильцов эвакуировали накануне. Здание оцеплено. Ростовчан, оставшихся без жилья, размещают в спецпунктах.

Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020 году: в подвале текла вода, с первого до третьего этажа осыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.