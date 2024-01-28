Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 28 января 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

СКР возбудил дело из-за обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за обрушения части дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 292 («Халатность») УК РФ.

Вечером 27 января первый подъезд жилого дома в Ростове-на-Дону полностью разрушился. Момент обвала части аварийной пятиэтажки попал на видео. Пострадавших нет — 95 жильцов эвакуировали накануне. Здание оцеплено. Ростовчан, оставшихся без жилья, размещают в спецпунктах.

Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020 году: в подвале текла вода, с первого до третьего этажа осыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

      Назван самый популярный мобильный телефон в истории

      СКР возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

      В Германии заявили о невозможности поддерживать Украину в одиночку

      Назван не требующий лечения вид рака

      Глава Крыма рассказал о первой встрече с Путиным

      В российском регионе подожгли машину с помощью коктейля Молотова

      Директор СВР Нарышкин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Украины

      Умер худрук театра Комиссаржевской Новиков

      Бывший футболист сборной Италии показал разницу между Путиным и Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше