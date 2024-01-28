Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
0:1
2-й сет
live
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сельта
Сегодня
16:00 (Мск)
Жирона
Испания - Примера|22-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
19:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|19-й тур
11:59, 28 января 2024Спорт

Теннисист-чемпион из США назвал уязвимость Медведева в финале Australian Open

Джон Макинрой заявил, что теннисисту Медведеву непросто в финале Australian Open

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Семикратный чемпион турниров Большого шлема американец Джон Макинрой назвал уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open 2024 года. Его слова приводит Eurosport.

«Он провел три пятисетовика — а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет еще раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», — заявил Макинрой. Он назвал Медведева гроссмейстером.

На момент публикации новости Медведев играет в финале Australian Open-2024 с Синнером. В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Синнер оказался сильнее Джоковича на этой же стадии турнира со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Освенцим освободила именно Красная армия». Главу Еврокомиссии обвинили в попытке переписать историю

      В Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив

      На Украине заявили об увеличении очереди из грузовиков на границе с Польшей

      Людей эвакуировали из горящего Театра Сатиры

      Часть Садового кольца перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры

      Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры

      В России проиндексируют материнский капитал

      В Ростове-на-Дону может продолжиться обрушение дома

      В КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США

      Песков назвал причину своего стыда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше