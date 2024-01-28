Теннисист-чемпион из США назвал уязвимость Медведева в финале Australian Open

Джон Макинрой заявил, что теннисисту Медведеву непросто в финале Australian Open

Семикратный чемпион турниров Большого шлема американец Джон Макинрой назвал уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open 2024 года. Его слова приводит Eurosport.

«Он провел три пятисетовика — а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет еще раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», — заявил Макинрой. Он назвал Медведева гроссмейстером.

На момент публикации новости Медведев играет в финале Australian Open-2024 с Синнером. В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Синнер оказался сильнее Джоковича на этой же стадии турнира со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.