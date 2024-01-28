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03:22, 28 января 2024Мир

Трамп назвал оружие массового разрушения США

Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой оружием массового разрушения США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель и экс-президент Дональд Трамп назвал сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой оружием массового разрушения США. Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social.

«Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», — написал Трамп. Он подчеркнул, что нынешнее положение с мигрантами на границе является худшим в истории.

Ранее Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступлений». Политик призвал очистить и отремонтировать город и сделать его «самой красивой столицей в мире». Также он сделал заявление, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой.

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      Александра Синицына
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