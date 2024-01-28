Shot: в Мерсине банда турчанок ограбила больше полусотни русскоязычных жителей

Банда турчанок ограбила больше полусотни русскоязычных жителей города Мерсин. Из квартир преступницы выносили деньги и драгоценности, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на одного из пострадавших.

Серия краж началась в мае 2023 года. Девушки выслеживали русскоговорящих жильцов и вскрывали двери отмычками. Есть ли хозяева дома, грабительницы выясняли, постучав в дверь. Случалось, что, не услышав стук, квартиранты заставали воровок в собственной квартире. Девушки сразу же сбегали.

По словам собеседника канала, преступниц покрывали сотрудники персонала жилых комплексов — кападжи. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона долларов (134 миллиона рублей). Полиция установила личности грабительниц. Девушек не раз задерживали, но спустя пару дней отпускали.

Ранее восьмилетняя жительница Челябинской области помогла местным полицейским раскрыть банду квартирных воровок. Женщины выслеживали возвращавшихся домой школьников и обманом убеждали пустить в квартиры.