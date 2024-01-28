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14:12, 28 января 2024Мир

В Британии назвали неудачной стратегию западной коалиции против хуситов

Стратегию США и Британии в Красном море из-за атаки хуситов назвали неудачной

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Нападение хуситов на нефтяной танкер Marlin Luanda у берегов Йемена является свидетельством неудачи стратегии западной коалиции в лице США и Великобритании в Красном море. Об этом в воскресенье, 28 января, заявило издание Sky News.

Аналитики из Великобритании отмечают, что новая атака хуситов является эскалацией конфликта в регионе. Она произошла вскоре после того, как британский премьер Риши Сунак санкционировал новые авиаудары по йеменским хуситам. Удары должны были стать сигналом о недопустимости атак на коммерческие суда в регионе. Но хуситов это не остановило, они говорят, что напали на танкер, потому что считают, что он принадлежит Великобритании.

Издание отмечает, что хуситы начали атаки из-за войны в Газе и, скорее всего, закончат ее, когда она подойдет к концу. При этом новые атаки хуситов повышают ставки. «Они говорят: "Мы видим ваши авиаудары и мы повышаем наши ставки". И то, как они отреагировали, тоже свидетельствует об эскалации», — пишет Sky News.

Танкер Marlin Luanda шел под флагом Маршалловых островов из Греции в Сингапур. О поражении нефтяного танкера сообщал представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа. Йеменские повстанцы выпустили несколько ракет по пересекающим залив судам, однако эсминец USS Carney сбил ракету, пытавшуюся его поразить. В результате попадания в танкер, на судне начался пожар. Экипажу удалось потушить пламя.

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      Владимир Седов
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