В Британии назвали условие для полного разгрома хуситов

The Telegraph: для полного разгрома хуситов ВМС Британии не хватает огневой мощи

ВМС Великобритании не хватает огневой мощи для полного разгрома хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что Британия не может поразить цели на суше в Йемене со своих кораблей, поэтому, чтобы нанести удар по территориям, находящимся под контролем хуситов, ей приходится использовать авиацию.

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри сообщил, что отсутствие у флота орудий, способных поражать подобные удаленные цели, делает его неконкурентным по отношению к российскому или китайскому. Разницу в вооружениях держав он сравнил с разницей между ножом и пистолетом.