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12:08, 28 января 2024Мир

В КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США

В КНДР заявили о развязывании США мировой войны

Фото: KCNA / Reuters

Действия США в области безопасности на Корейском полуострове назвали провокационными в КНДР, отметив, что перспектива мировой ядерной войны стала реальной. Об этом в воскресенье, 28 января, со ссылкой на северокорейские СМИ сообщает ТАСС.

В Северной Корее полагают, что состояние безопасности на полуострове дошло до опасной грани и война становится реальным, а не абстрактным понятием. «Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия», — пишет северокорейское издание. Авторы материала призвали все страны мира подняться на борьбу в защиту мира против агрессивной войны империалистов.

В КНДР заявили, что выступают за строительство нового мира без агрессии и войны.

24 января сообщалось, что Северная Корея снесла Арку Воссоединения, которая являлась символом воссоединения с Южной Кореей.

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      Владимир Седов
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