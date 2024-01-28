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07:44, 28 января 2024Мир

В Польше заявили о невозможности Запада победить Россию

Myśl Polska: Западу придется признать провал и невозможность победить Россию

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Запад начнет отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности ее победить. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

По его словам, ближайшие месяцы Западу придется объяснять провал нынешнего варианта восточной политики. «Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания», — говорится в материале.

Модзелевский заявил, что Россия не была повергнута западными санкциями и не развалилась. По его словам, после поражения Вооруженных сил Украины придется изобрести новую доктрину, в свете которой все эти неудачи будут представлены как победа.

В октябре Модзелевский заявил, что Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за украинского конфликта. По его словам, страна, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно. Эксперт добавил, что попытки Варшавы следовать интересам граждан Польши постоянно оказываются противоречащими законам Европейского союза или международному праву вообще.

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      Марина Совина
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