Myśl Polska: Западу придется признать провал и невозможность победить Россию

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Запад начнет отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности ее победить. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

По его словам, ближайшие месяцы Западу придется объяснять провал нынешнего варианта восточной политики. «Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания», — говорится в материале.

Модзелевский заявил, что Россия не была повергнута западными санкциями и не развалилась. По его словам, после поражения Вооруженных сил Украины придется изобрести новую доктрину, в свете которой все эти неудачи будут представлены как победа.

В октябре Модзелевский заявил, что Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах из-за украинского конфликта. По его словам, страна, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно. Эксперт добавил, что попытки Варшавы следовать интересам граждан Польши постоянно оказываются противоречащими законам Европейского союза или международному праву вообще.