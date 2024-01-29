93-летняя блогерша показала фигуру в купальнике и удивила подписчиков

Блогерша зрелого возраста Дроняк (фамилия неизвестна) показала фигуру в откровенном наряде и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает более 12,9 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом grandma_droniak разместила кадры, на которых предстала в слитном цветном купальнике, белых носках и закрытой обуви на плоском ходу. В ролике видно, что женщина находится на террасе собственного дома рядом с многочисленной зеленью. «Раньше я боялась носить купальный костюм, но теперь он мне нравится», — призналась юзерша.

Поклонники оценили внешний вид и поступок Дроняк в комментариях под постом. «Королева», «Бабушка в буквальном смысле идеальна», «Выглядите просто потрясающе», «Икона», «Вы меня вдохновляете», — восхитились они.

Ранее в январе в сети восхитились внешностью 91-летней женщины в молодежном наряде. Инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в короткой блестящей юбке и кружевной блузке кремового оттенка.