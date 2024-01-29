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01:00, 29 января 2024Ценности

Блогерша оконфузилась перед камерой в аэропорту из-за короткого топа

Кадр: @STEFNTONICMAIN / TikTok

Блогерша Стеф (фамилия неизвестна) с никнеймом @stefntonicmain оконфузилась перед камерой в аэропорту из-за короткого топа. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 158 тысяч подписчиков.

Так, инфлюэнсерша решила показать фанатам, как танцует вместе с мужем, ожидая посадку на самолет. На размещенных кадрах она предстала в черных спортивных брюках, цветном жакете и кроп-топе. При этом когда женщина прыгала и поднимала руки, последний задрался, обнажив ее грудь в полупрозрачном бюстгальтере.

В свою очередь, юзерша изначально не заметила неисправность своего гардероба и продолжила двигаться под музыку. Ее супруг также не обратил внимания на произошедшее.

В октябре 2023 года блогерша с никнеймом @girlykeila надела в бар джинсы после стирки и также оконфузилась из-за одной детали. На размещенных кадрах автор ролика предстала в бежевом топе на одно плечо и облегающих брюках из денима с декоративными разрезами. При этом юзерша достала из дыры на колене не замеченное ею ранее нижнее белье, которое застряло в штанах во время стирки.

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      Карина Черных
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