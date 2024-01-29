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16:43, 29 января 2024Ценности

Дуа Липа снялась в откровенном боди в необычной позе

Дуа Липа

Дуа Липа. Фото: Hollie Adams / Reuters

Британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенном образе в необычной позе на новом фото. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя исполнительница висела в черном боди на тонких бретелях, вися на турнике. Помимо этого, звезда надела черные капроновые колготки и белые длинные носки поверх них. Помимо этого, знаменитость примерила черные туфли на широком устойчивом каблуке.

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Кроме того, Липа распустила рыжие волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Свой образ она дополнила аксессуарами в виде массивного золотого браслета и серег.

Ранее Липа снялась в откровенных образах и порадовала фанатов. Так, на одном снимке исполнительница позировала перед камерой в джинсах с высокой посадкой и прозрачной футболке, сквозь ткань которой был виден черный бюстгальтер.

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      Екатерина Ештокина
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