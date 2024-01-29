Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 29 января 2024Мир

Джонсон высказался о невыгодном для Запада мире между Россией и Украиной

Джонсон признался, что опасался согласия Украины на мир с Россией в 2022 году

Фото: Carla Carniel / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он очень опасался согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой, которое могло быть подписано весной 2022 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Вы не можете вести переговоры с крокодилом, который откусил вам половину ноги и предлагает откусить другую ногу», — заявил он.

Ранее Джонсон высказался о том, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что альянс не поставил Украину на путь членства раньше. «Если бы НАТО выполнила то, что она сказала, и действительно поставила бы украинцев на правильный путь к членству, то тогда был бы аргумент в пользу того, что [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — отметил он.

В конце ноября 2023 года глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности Москвы и Киева весной 2022 года. Он сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но экс-премьер Британии отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

      Доктор Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье

      В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

      Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

      Власти Техаса намерены установить колючую проволоку по всей границе штата

      Россиянку уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим

      Россиянин избил подростка и пригрозил отрезать ему голову из-за внешнего вида

      Российский учитель пыталась поджечь школу по заданию телефонных мошенников

      В России ужесточат оценку вредных выбросов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше