Джонсон признался, что опасался согласия Украины на мир с Россией в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что он очень опасался согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой, которое могло быть подписано весной 2022 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Вы не можете вести переговоры с крокодилом, который откусил вам половину ноги и предлагает откусить другую ногу», — заявил он.

Ранее Джонсон высказался о том, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что альянс не поставил Украину на путь членства раньше. «Если бы НАТО выполнила то, что она сказала, и действительно поставила бы украинцев на правильный путь к членству, то тогда был бы аргумент в пользу того, что [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — отметил он.

В конце ноября 2023 года глава фракции украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что именно Джонсон сорвал мирные договоренности Москвы и Киева весной 2022 года. Он сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны были близки к подписанию мирного соглашения, но экс-премьер Британии отговорил украинцев, добавив, что «давайте будем просто воевать».