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00:23, 29 января 2024Мир

Глава МИД Венгрии ответил обеспокоившимся из-за угроз перед визитом на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: проблем из-за угроз перед визитом на Украину не будет
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на беспокойство всех неравнодушных из-за поступивших ему угроз в преддверии визита на Украину. Он заявил на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что поводов для опасений нет.

«Спасибо всем за добрые и тревожные сообщения с беспокойствами из-за угроз, полученных в связи с завтрашними переговорами с украинскими коллегами», — написал глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что поводов для беспокойства нет. По его словам, за него «молятся все монахи бенедиктинского монастыря» в Дьере, откуда родом министр, поэтому «проблем вообще не будет».

23 января Сийярто заявил, что получил письмо с угрозами перед визитом в Ужгород, где проживает венгерская община. Он подчеркнул, что украинские коллеги заверили венгерскую сторону в обеспечении безопасности.

29 января министр иностранных дел планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны рассчитывают рассмотреть пункты сотрудничества между странами.

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      Марина Совина
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