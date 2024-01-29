Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал кадры последствий обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал кадры последствий обстрела села Свердликово Суджанского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры чиновник опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

На представленных Старовойтом кадрах видно жилые здания, в которые попали осколки выпущенных ВСУ снарядов — в домах выбило стекла, в стенах остались пробоины, а одна из хозяйственных построек во дворе оказалась разрушена.

Также на фото губернатора видно место попадания украинского снаряда — от него на земле осталась небольшая почерневшая воронка. Глава региона пообещал жителям Свердликово приступить к восстановлению их домов, едва ремонтникам позволит обстановка. «Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте поврежденного имущества», — подытожил Старовойт.

Об обстреле населенного пункта стало известно ранее. Старовойт не уточнил, какие снаряды и в каком количестве были выпущены по населенному пункту.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.